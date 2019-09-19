魔兽怀旧服神圣信件在哪里 神圣信件任务攻略

神圣信件任务是牧师早期的职业任务，小编今天介绍一下任务流程。
等级要求：1
阵营要求：联盟
任务开始：治安官玛克布莱德
任务结束：女牧师安妮塔
任务需求：阅读神圣信件，然后与北郡修道院的牧师安妮塔谈一谈。
需要提供：神圣信件
任务描述：在你跟那群狗头人作战的时候，有人让我把这个交给你。看起来这封信是我们这里的牧师训练师安妮塔写给你的，你最好先看看上面说了些什么。
任务奖励：经验：40XP(满级可获得24)，+75暴风城声望
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