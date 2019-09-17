魔兽世界月光之衣任务怎么做 月光之衣任务流程攻略

2019-09-17 17:16:59 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

小编今天给小伙伴们介绍一下魔兽世界中牧师的低级职业任务月光之衣的流程吧。

等级要求：5



阵营要求：联盟

任务开始：劳尔娜·晨光

任务结束：劳尔娜·晨光

任务需求：找到哨兵莎恩雅并使用次级治疗术(等级 2)来治疗她。然后对她施放真言术：韧，最后向多兰纳尔的劳尔娜·晨光复命。

任务描述：我需要你的帮助，(玩家)。我因为要在这里训练别的学生而无法分身，但是你可以帮我去救助多兰纳尔南边的一位受伤的哨兵。她在小镇附近巡逻的时候受伤了，急切地需要我们的帮助。她的名字叫莎恩雅。

你找到她之后就治疗她的伤口，然后使用你的法术帮助她恢复健康，这至少可以让她轻松一些。如果你完成了这一使命，就回到我这里来。

任务奖励：【艾露恩的月袍】，经验：270XP。