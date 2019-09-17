魔兽世界中圣光的恩赐任务在哪里 圣光的恩赐任务详细攻略

2019-09-17 17:15:01 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

有玩家还不知道魔兽世界中圣光的恩赐任务流程是怎样的，小编就来介绍一下。

等级要求：5

阵营要求：联盟

任务开始：女牧师安妮塔

任务结束：女牧师洁塞塔

任务需求：与艾尔文森林的女牧师洁塞塔谈一谈。

任务描述：你好，年轻的牧师。是时候让你对我们的信仰有更多了解了。在你完成北郡这里的事务之后，请去闪金镇找洁塞塔牧师谈一谈。她会继续教导你，让你在圣光之道上继续成长。

任务奖励：经验90XP