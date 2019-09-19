《魔兽世界怀旧服》艾萨拉宝箱在哪里 艾萨拉宝箱位置介绍

魔兽世界中法师职业任务法纹长袍的流程是什么?小编今天就来讲一下吧。等级要求：15阵营要求：联盟任务开始：维恩·拉尔森任务结束：维恩·拉尔森任务完成：这是你的长袍，也是我自己最满意的一件作品!请自豪地穿上它，当人们问起的时候……告诉他们这是拉尔森服装店为你制作的!任务奖励：【法纹长袍】。

2019-09-19 | 0