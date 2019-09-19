魔兽世界怀旧服诅咒之地宝箱在哪 诅咒之地宝箱位置介绍

2019-09-17 16:37:56 来源：91单机游戏 编辑：十一

魔兽世界怀旧服上线好几天了，其中诅咒之地宝箱在哪里呢？想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下诅咒之地宝箱的位置介绍吧!感兴趣的小伙伴一起看看吧！

魔兽世界怀旧服诅咒之地宝箱在哪

下图就是诅咒之地的宝箱位置详情：