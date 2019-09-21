云顶之弈918强势装备有哪些 云顶之弈918强势装备介绍

2019-09-17 16:19:16 来源：91单机游戏 编辑：十一

云顶之弈918版本已经更新啦!许多人都想知道918版本的强势装备有哪些？想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下吧。

云顶之弈918强势装备有哪些

从9.18版本的云顶之弈的装备情况来看，羊刀、鬼书的评级有着较大的增长直接成为了9.18版本的S级装备，其他类似春哥、火炮这样的装备都稳稳的位于版本的S级阵容。

在A级的装备中跟负极斗篷有关的装备，例如饮血剑也在A级有着比较好的发挥。B级的装备则是类似救赎、折剑者这样的英雄适配度高的装备有着一定的崛起，在C-D级的装备里，由于刺客的崛起神圣之剑的表现也非常不错，所以9.18有不少装备纷纷在版本中崛起。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈918强势装备介绍啦!