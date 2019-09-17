dnf超越极限者称号属性一览 dnf超越极限者称号外观介绍

2019-09-17 15:44:31 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，dnf中的超越极限者称号属性以及外观都怎么样呢?估计有些小伙伴还不知道，那么下面和小编一起来看看超越极限者称号外观属性介绍，

DNF超越极限者称号属性怎么样

这个称号的属性还是满强的，我们可以简单的来看一下，属性部分一览，其他的看图片：

暴击伤害+15%

攻击强化+10

持续30秒

恢复24Mp

想要获得这个称号还是蛮简单的，购买国庆套的话就是可以获得了，大家可以看一下这个国庆套里面的奖励超级丰富的，基本上什么都有的。只需要338元，有代币券的玩家们可以享受折上折。

以上就是小编为大家带来的关于DNF超越极限者称号外观属性介绍啦!