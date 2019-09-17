DNF超越极限者称号属性怎么样 超越极限者称号详解一览

dnf中的超越极限者称号属性以及外观都怎么样呢？想必有不少玩家对此都不是很了解吧，那么还不知道的小伙伴们来和小编一起看看超越极限者称号外观属性介绍吧!
DNF超越极限者称号属性怎么样
这个称号的属性还是满强的，我们可以简单的来看一下，属性部分一览，其他的看图片：
暴击伤害+15%
攻击强化+10
持续30秒
恢复24Mp
想要获得这个称号还是蛮简单的，购买国庆套的话就是可以获得了，大家可以看一下这个国庆套里面的奖励超级丰富的，基本上什么都有的。只需要338元，有代币券的玩家们可以享受折上折。
以上就是小编为大家带来的关于DNF超越极限者称号外观属性介绍啦!
dnf中的超越极限者称号属性以及外观都怎么样呢？想必有不少玩家对此都不是很了解吧，那么还不知道的小伙伴们来和小编一起看看超越极限者称号外观属性介绍吧!DNF超越极限者称号属性怎么样这个称号的属性还是满强的，我们可以简单的来看一下，属性部分一览，其他的看图片：暴击伤害+15%攻击强化+10持续30秒恢
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