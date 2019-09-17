无主之地3俄区key怎么激活？俄区key激活方法介绍

2019-09-17 11:11:55 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

无主之地3是目前比较受小伙伴欢迎的一款游戏，很多玩家都会买俄区的游戏，俄区的价格比较便宜，那么各位小伙伴们知道无主之地3俄区key怎么激活吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下俄区key激活方法介绍，希望能帮助到大家。

俄区激活方法介绍

区别

俄区的购买价格会相对更加便宜，但是很容易被封号;国区的价格虽然相对比较高，但是账号不存在任何的风险。

俄区价格也就比国内少100块左右，这个不是特别固定，根据汇率，价格也是不同的，一般也就便宜100块吧。

不管地区问题，游戏内容是相同的，对于俄区没有中文，纯属无稽之谈。

激活问题

很多朋友买的是key，发现可以激活DLC，却无法激活本体，主要原因就是你买的本体KEY可能是外区的，这个时候需要大家更换一下IP地址，及付款地址，选择到对应的即可。

比如你的KEY是俄区的，你就需要挂梯子，使用俄区登录，并且将支付选择更改为俄区支付，然后在激活即可。

以上就是无主之地3俄区激活方法介绍，不知道大家都了解了吗?