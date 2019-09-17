战争机器5手柄怎么操作游戏？手柄操作方法分享

2019-09-17 11:09:52 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

很多玩家在玩游戏的时候，比起键盘更喜欢使用手柄操控游戏，战争机器5很多玩家也不例外，那么各位小伙伴们知道战争机器5手柄怎么操作吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下手柄键位图介绍，希望能帮助到大家。

武器大全图鉴一览

游戏介绍

Gears脱胎于游戏史上最受欢迎的传奇之一，与前作相比更为宏大，内含五种刺激惊险的游戏模式，以及迄今最深刻的战役模式。

战役模式：世界分崩离析。蜂拥族同化了联盟的机器人军队，兵临人类城池之下。危机步步进逼之际，凯特·迪亚兹脱离小队，调查她与敌人之间的关系，却发现锡拉星的真正威胁竟正是她自己。

撤离模式：跑赢轰炸区，智胜蜂拥族，逃离蜂巢!全新推出的合作游戏撤离模式既刺激又凶险;三人组成的自杀小队必须协力合作，方可从蜂巢内部摧毁敌人。

对战模式：最强的队伍获得胜利!加入热闹疯狂的过关挑战赛游戏清单，收集点数、换取高级武器，体验极致乐趣。对战模式还包含另外十种游戏模式，囊括了各种全新及经典地图。无论是休闲还是专业玩家，都可以在这里获得奖励与成就感。

持久战：您和另外四位朋友有办法承受一波又一波、越来越猛烈的敌人及魔王的攻势吗?与小队并肩作战，善用英雄能力、打造防御工事、收集能量和提升技能，抵御一波波的敌人。

地图制作器：制作自定义撤离模式蜂巢地图，并和好友分享，一较高下。

特色：

三人合作战役游戏：与好友在三人在线或分割画面合作游戏中并肩作战。

执勤模式：在 Gears 执勤模式中，从新兵一路升为四星上将。参与刺激的新挑战，获取优渥奖励，并向大家炫耀您的战利品吧。

新兵训练营：初来乍到，还是身手有点生疏了呢?新兵训练营采取有趣的游戏方式，让您从基础到高级战斗技巧，一路熟悉游戏诀窍。

扮演杰克：扮演您的专属飞行支援机器人杰克，保护盟友、重创敌人;这是最适合 Gears 新手的游戏方式了。

视觉盛宴：在兼容机上开启 4K 及 HDR 模式，以流畅的每秒 60 帧率进行每种游戏模式

手柄按键功能详解

LT键： 精确瞄准 LB键： 掩护/躲避/冲刺 RT键： 射击 RB键： 换弹/武器技能（长按） 左摇杆： 移动 右摇杆： 视角 下压右摇杆： 开镜 Y键： 技能 B键： 取消/近战 A键： 确定/任务目标/切换技能 X键： 互动 back键： 技能菜单 start键： 暂停菜单 十字键： 切换武器

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肾上腺素注射器

肾上腺素注射器 - 肾上腺素注射器是由有序政府联盟Hivebusters佩戴的面罩。它是Hivebusters最重要的装备。

Bolo Grenade

Bolo Grenade - Bolo Grenade是一枚易碎的碎片手榴弹。

具体详细攻略，大家请看：战争机器5武器大全图鉴一览

以上就是战争机器5北通手柄使用方法介绍，想来大家都了解了吧。