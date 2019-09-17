无主之地3豪华版多少钱？豪华版值不值得购买

2019-09-17 11:08:21 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

无主之地3是目前比较受小伙伴们关注的一款游戏，无主之地3豪华版马上就要上架了，很多玩家都想购买这款游戏，那么各位小伙伴们知道无主之地3豪华版多少钱吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下无主之地3豪华版价格介绍，希望能帮助到大家。

豪华版区别介绍

小编在这里不建议大家购买豪华版。

无主之地3豪华版奖励内容介绍

在这些包含有不同数字奖励和实体品的各版本中，你可以选择最适合你的夺宝体验。

无主之地3标准版，60美元

无主之地3标准版包括本体游戏

· 预购奖励： 黄金武器皮肤和饰品

无主之地3豪华版，80美元

无主之地3豪华版包含本体游戏以及一系列的数字奖励内容：

· 复古装饰包：秘藏猎人头饰&皮肤、Echo Device设备皮肤、武器皮肤

· 霓虹装饰包：秘藏猎人头饰&皮肤、Echo Device设备皮肤、饰品

· Gearbox装扮包：武器皮肤、饰品

· 玩具箱武器包：2把玩具枪、玩具手雷模组、饰品

· 可装备的经验值&战利品掉落强化模组

· 预购奖励： 黄金武器皮肤和饰品

无主之地3超级豪华版，预售价格100美元，发售后将涨至120美元

无主之地3超级豪华版包含了豪华版的所有数字奖励和预购奖励，除此以外还包括《无主之地3》的季票。季票里含有：

· 4个剧情DLC，内含全新故事、任务和挑战

· 屁屁种马武器皮肤、饰品和手雷模组

以上就是无主之地3豪华版区别介绍，不知道大家都了解了吗?