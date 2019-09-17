无主之地3豪华版多少钱？豪华版值不值得购买

无主之地3是目前比较受小伙伴们关注的一款游戏，无主之地3豪华版马上就要上架了，很多玩家都想购买这款游戏，那么各位小伙伴们知道无主之地3豪华版多少钱吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下无主之地3豪华版价格介绍，希望能帮助到大家。
豪华版区别介绍
小编在这里不建议大家购买豪华版。
无主之地3豪华版奖励内容介绍
在这些包含有不同数字奖励和实体品的各版本中，你可以选择最适合你的夺宝体验。
无主之地3标准版，60美元
无主之地3标准版包括本体游戏
· 预购奖励： 黄金武器皮肤和饰品
无主之地3豪华版，80美元
无主之地3豪华版包含本体游戏以及一系列的数字奖励内容：
· 复古装饰包：秘藏猎人头饰&皮肤、Echo Device设备皮肤、武器皮肤
· 霓虹装饰包：秘藏猎人头饰&皮肤、Echo Device设备皮肤、饰品
· Gearbox装扮包：武器皮肤、饰品
· 玩具箱武器包：2把玩具枪、玩具手雷模组、饰品
· 可装备的经验值&战利品掉落强化模组
· 预购奖励： 黄金武器皮肤和饰品
无主之地3超级豪华版，预售价格100美元，发售后将涨至120美元
无主之地3超级豪华版包含了豪华版的所有数字奖励和预购奖励，除此以外还包括《无主之地3》的季票。季票里含有：
· 屁屁种马武器皮肤、饰品和手雷模组
以上就是无主之地3豪华版区别介绍，不知道大家都了解了吗?
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无主之地3是目前比较受小伙伴欢迎的一款游戏，很多玩家都会买俄区的游戏，俄区的价格比较便宜，那么各位小伙伴们知道无主之地3俄区key怎么激活吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下俄区key激活方法介绍，希望能帮助到大家。俄区激活方法介绍区别俄区的购买价格会相对更加便宜，但是很容易
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