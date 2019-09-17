91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频 产业动态 壁纸美图
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏攻略> > 正文

魔兽世界怀旧服怎么触发烈焰精华任务 烈焰精华任务触发技巧分享

2019-09-17 10:14:21来源：91单机游戏编辑：沐兮

最近不少玩家都在问魔兽世界怀旧服烈焰精华任务该怎么触发？在哪接呢？相信很多小伙伴都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

 烈焰精华任务触发技巧分享：

魔兽世界怀旧服

魔兽世界烈焰精华任务怎么做

你和NPC说话，有时候时间刚好就会出个龙。要不你就等一下。把这54的JV龙打死。可以和洞里的NPC再说话。

就完成了，接下一个任务去深渊。

任务描述

我要为火焰之山中的炙热烈焰歌唱，我要让黑石山的熔岩瀑布贯穿我的身体。我所渴求的就是那种精华，那种炙焰

的感觉。

在黑石深渊住着一个纯火焰铸成的怪物：贝尔加，他是从拉格纳罗斯的火焰中诞生的。杀掉贝尔加，然后从他燃烧

的身体中取出他心中的烈焰。

使用黑龙皮就可以安全地萃取这种烈焰。

大功告成后，你会获得奖励的。

任务返回

你干掉那个怪物了吗?

任务完成

<塞勒斯从你的手中一把拿过烈焰精华。>

就是它!

拿着你的奖励，然后走开。马上从我眼前消失!

精彩推荐

推荐阅读

热力纳斯卡4最低配置要求是什么？游戏推荐配置是什么

热力纳斯卡4最低配置要求是什么？游戏推荐配置是什么

热力纳斯卡4是最近比较受玩家关注的一款游戏，很多小伙伴都想要入手这款游戏，那么各位小伙伴们知道热力纳斯卡4最低配置要求是什么吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下热力纳斯卡4游戏配置要求介绍一览，希望能帮助到大家。游戏配置要求介绍一览最低配置需要64位处理器和操作系统操作系统:

2019-09-17|0

无主之地3豪华版皮肤怎么样？豪华版皮肤鉴赏

无主之地3豪华版皮肤怎么样？豪华版皮肤鉴赏

无主之地3豪华版是目前玩家比较关注的一款游戏，很多玩家都想购买这款游戏，这款游戏中有许许多多的皮肤，那么各位小伙伴们知道无主之地3豪华版皮肤怎么样吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下豪华版皮肤鉴赏，希望能帮助到大家。豪华版皮肤图鉴一览霓虹灯装饰包包括：4位秘藏猎人的头部及皮肤

2019-09-17|0

无主之地3俄区key怎么激活？俄区key激活方法介绍

无主之地3俄区key怎么激活？俄区key激活方法介绍

无主之地3是目前比较受小伙伴欢迎的一款游戏，很多玩家都会买俄区的游戏，俄区的价格比较便宜，那么各位小伙伴们知道无主之地3俄区key怎么激活吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下俄区key激活方法介绍，希望能帮助到大家。俄区激活方法介绍区别俄区的购买价格会相对更加便宜，但是很容易

2019-09-17|0

战争机器5手柄怎么操作游戏？手柄操作方法分享

战争机器5手柄怎么操作游戏？手柄操作方法分享

很多玩家在玩游戏的时候，比起键盘更喜欢使用手柄操控游戏，战争机器5很多玩家也不例外，那么各位小伙伴们知道战争机器5手柄怎么操作吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下手柄键位图介绍，希望能帮助到大家。武器大全图鉴一览游戏介绍Gears脱胎于游戏史上最受欢迎的传奇之一，与前作相比更

2019-09-17|0

无主之地3豪华版多少钱？豪华版值不值得购买

无主之地3豪华版多少钱？豪华版值不值得购买

无主之地3是目前比较受小伙伴们关注的一款游戏，无主之地3豪华版马上就要上架了，很多玩家都想购买这款游戏，那么各位小伙伴们知道无主之地3豪华版多少钱吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下无主之地3豪华版价格介绍，希望能帮助到大家。豪华版区别介绍小编在这里不建议大家购买豪华版。无主

2019-09-17|0

2019lol阿卡丽的神秘商店9月活动时间 lol阿卡丽的神秘商店9月活动规则及地址一览

2019lol阿卡丽的神秘商店9月活动时间 lol阿卡丽的神秘商店9月活动规则及地址一览

2019lol阿卡丽的神秘商店9月活动，那么lol阿卡丽的神秘商店9月活动时间是什么时候，阿卡丽的神秘商店9月活动地址在哪，下面和小编一起来看看吧。活动地址：点击进入(尚未开启)活动时间：预计2019-09-19~2019-09-31活动规则1、每位召唤师拥有一次抽折扣的机会,使用钥匙获得额外一次抽

2019-09-17|0

无主之地3普罗米西亚天井27红宝箱在哪找 普罗米西亚天井27红宝箱位置汇总

无主之地3普罗米西亚天井27红宝箱在哪找 普罗米西亚天井27红宝箱位置汇总

最近不少玩家都在问无主之地3普罗米西亚天井27红宝箱在哪里?怎么找？相信很多小伙伴都不知道吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！普罗米西亚天井27红宝箱位置汇总：普罗米西亚地区宝箱1刚开始有防火墙，进不去，跟着任务，破坏掉服务器，可以回到这里，防火墙已解除。宝箱2跟着任务，打完球形小片川，宝箱就在传

2019-09-17|0

魔兽世界怀旧服怎么触发烈焰精华任务 烈焰精华任务触发技巧分享

魔兽世界怀旧服怎么触发烈焰精华任务 烈焰精华任务触发技巧分享

最近不少玩家都在问魔兽世界怀旧服烈焰精华任务该怎么触发？在哪接呢？相信很多小伙伴都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！ 烈焰精华任务触发技巧分享：魔兽世界烈焰精华任务怎么做你和NPC说话，有时候时间刚好就会出个龙。要不你就等一下。把这54的JV龙打死。可以和洞里的NPC再说话

2019-09-17|0

魔兽世界怀旧怎么触发被锁起来的农夫任务 被锁起来的农夫任务触发教学

魔兽世界怀旧怎么触发被锁起来的农夫任务 被锁起来的农夫任务触发教学

被锁起来的农夫任务是魔兽世界怀旧服中一个非常经典的任务玩法，那么在游戏中被锁起来的农夫任务怎么触发？在哪接取呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！被锁起来的农夫任务触发教学：魔兽世界被锁起来的农夫任务怎么做达尔松之泪北边的房子，进入右边那间谷仓(47,51)。清光屋内的怪，找地板上的达尔松夫

2019-09-17|0

魔兽世界怀旧服在哪接遗忘的记忆任务 接遗忘的记忆任务位置以及完成方法一览

魔兽世界怀旧服在哪接遗忘的记忆任务 接遗忘的记忆任务位置以及完成方法一览

遗忘的记忆是魔兽世界怀旧服中的一个经典任务，相信很多小伙伴都不知道在游戏中遗忘的记忆怎么触发？在哪接呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！接遗忘的记忆任务位置以及完成方法一览：魔兽世界遗忘的记忆在哪接？任务需求到东瘟疫之地最南端的墓室去找回泰兰之锤。完成目标之后，返回提里奥·弗丁那里。我记得那锤子只

2019-09-17|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：ts@91danji.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号