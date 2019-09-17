魔兽世界怀旧服怎么触发烈焰精华任务 烈焰精华任务触发技巧分享

最近不少玩家都在问魔兽世界怀旧服烈焰精华任务该怎么触发？在哪接呢？相信很多小伙伴都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
烈焰精华任务触发技巧分享：
魔兽世界烈焰精华任务怎么做
你和NPC说话，有时候时间刚好就会出个龙。要不你就等一下。把这54的JV龙打死。可以和洞里的NPC再说话。
就完成了，接下一个任务去深渊。
任务描述
我要为火焰之山中的炙热烈焰歌唱，我要让黑石山的熔岩瀑布贯穿我的身体。我所渴求的就是那种精华，那种炙焰
的感觉。
在黑石深渊住着一个纯火焰铸成的怪物：贝尔加，他是从拉格纳罗斯的火焰中诞生的。杀掉贝尔加，然后从他燃烧
的身体中取出他心中的烈焰。
使用黑龙皮就可以安全地萃取这种烈焰。
大功告成后，你会获得奖励的。
任务返回
你干掉那个怪物了吗?
任务完成
<塞勒斯从你的手中一把拿过烈焰精华。>
就是它!
拿着你的奖励，然后走开。马上从我眼前消失!
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