魔兽世界怀旧怎么触发被锁起来的农夫任务 被锁起来的农夫任务触发教学

2019-09-17 10:12:53 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

被锁起来的农夫任务是魔兽世界怀旧服中一个非常经典的任务玩法，那么在游戏中被锁起来的农夫任务怎么触发？在哪接取呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

被锁起来的农夫任务触发教学：

魔兽世界被锁起来的农夫任务怎么做

达尔松之泪北边的房子，进入右边那间谷仓(47,51)。清光屋内的怪，找地板上的达尔松夫人的日记，接下任务后

完成它。

走出谷仓，找附近一只游荡的骷髅，这里只有一只这种类型的怪，他在会谷仓附近游荡，边杀附近的怪边找这只食

尸鬼，击杀它拿到[达尔松厕所钥匙]，到谷仓后头找到厕所(48,49)。打开然后击杀农夫达尔松，拿[达尔松橱柜钥匙]。

任务返回

一个极其结实的柜子立在你面前，柜子的门被一个内建的锁牵牢地锁着。柜子的前面有深深的划痕与刻痕，看起来

好像是在无数次想要解开其中秘密的粗暴失败尝试所导致的结果。

如果你想要打开这个柜子，就得先找到钥匙。

任务完成

从农夫达尔松那已经成为食屁鬼的遗体中拿到的钥匙完全与锁孔吻合。柜子的门转开了，展现在你面前的是数样完

整无缺的物品，而且它们看起来都非常珍贵。