魔兽世界怀旧服在哪接遗忘的记忆任务 接遗忘的记忆任务位置以及完成方法一览

2019-09-17 10:11:28 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

遗忘的记忆是魔兽世界怀旧服中的一个经典任务，相信很多小伙伴都不知道在游戏中遗忘的记忆怎么触发？在哪接呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

接遗忘的记忆任务位置以及完成方法一览：

魔兽世界遗忘的记忆在哪接？

任务需求

到东瘟疫之地最南端的墓室去找回泰兰之锤。完成目标之后，返回提里奥·弗丁那里。

我记得那锤子只掉一把，我有一次是2个人去的，结果我没拿到，还得再杀。你可以找人帮忙，因为那里的一出来就是5个家伙，集中力量把老大干了，拿了锤子再打小的，就算挂了，也不用REPLAY啊。希望你早日升到60级，练级真的很辛苦，特别是你做任务的。你可以刷战场或是在下FB刷，得到的肯定比你做任务的奖励好的多。

任务描述

为了帮泰兰找回他失去的东西，你必须收集他过去曾经使用过的物品。

第一件是一个玩具，那是他7岁的时候我送给他的。这个玩具是他最珍爱的礼物：一只小小的战锤，那是我的战锤的复制品。

在我因叛国罪而被驱逐出去的时候，他妈妈告诉他我已经死了。他被带到了我的“坟墓”前，就在南边的墓室旁边，把那只小战锤和对我的记忆永远地埋在了那里。

你必须去一趟墓室，拿回泰兰之锤。

任务返回

他必须得到救赎。

任务完成

<提里恩眨了眨眼睛，忍住将要流出来的泪水。>

命运安排了我们的相遇，(玩家)。你已经用你的仁慈善良赐福给我了。