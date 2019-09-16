魔兽世界怀旧服扫荡者和断牙哪个好 魔兽世界怀旧服扫荡者和断牙区别分享

2019-09-16 18:18:48 来源：91单机游戏 编辑：msc

在魔兽世界怀旧服中玩家们对于“扫荡者”“断牙”这两位猫科宠物的取舍有较大争议，那么这两位宠物到底哪个更好呢?下面就来和小编一起看看他们俩的对比吧。

魔兽世界怀旧服扫荡者和断牙哪个好

很多人开口就是断牙厉害过扫荡者，扫荡者厉害过休玛。新人不要被误导，他们说的厉害仅仅是指攻击速度。

攻击速度的作用在主要体现在pvp上面，速度快能更好打断法系读条，但是现在没什么法系傻乎乎顶着宠物读条。

这游戏的规则是：攻速快的秒伤低，攻速慢的秒伤高。

单就PVE来看，攻速快慢，同样种类最后造成的伤害是一样的。

所以，大家没必要纠结攻速，就选个适合自己的，拉风的就行了。

以上就是小编为大家带来的魔兽世界怀旧服扫荡者和断牙对比最新相关资讯。