魔兽世界怀旧服扫荡者和断牙哪个好 魔兽世界怀旧服扫荡者和断牙区别分享

在魔兽世界怀旧服中玩家们对于“扫荡者”“断牙”这两位猫科宠物的取舍有较大争议，那么这两位宠物到底哪个更好呢?下面就来和小编一起看看他们俩的对比吧。
魔兽世界怀旧服扫荡者和断牙哪个好
很多人开口就是断牙厉害过扫荡者，扫荡者厉害过休玛。新人不要被误导，他们说的厉害仅仅是指攻击速度。
攻击速度的作用在主要体现在pvp上面，速度快能更好打断法系读条，但是现在没什么法系傻乎乎顶着宠物读条。
这游戏的规则是：攻速快的秒伤低，攻速慢的秒伤高。
单就PVE来看，攻速快慢，同样种类最后造成的伤害是一样的。
所以，大家没必要纠结攻速，就选个适合自己的，拉风的就行了。
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