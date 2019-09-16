魔兽世界怀旧服证明信任务怎么做 魔兽世界怀旧服证明信任务技巧分享

2019-09-16 18:18:15 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服中的证明信任务要怎么做呢?这个任务老玩家们可能做过，但是时隔已经已经忘了任务流程，下面小编就为大家带来证明信这个任务的攻略。





魔兽世界怀旧服证明信任务怎么做

证明信任务攻略

英文：Proof of Deed

任务需求

把玛尔戈的巨角交给铁炉堡的索里奥斯馆长。 需要提供： 玛尔戈的巨角

任务描述

你指望我会相信这样一个故事?真正的角怎么会是这个样子? 听着，把这个明显是赝品的东西拿给铁炉堡的索里奥斯馆长看看。如果他能证明你的话是真的，那么你就能收到一份证明。把那份证明拿回来给我，我就给你一把灼热峡谷的钥匙。 快动身去找索里奥斯馆长!

任务返回

你好啊，年轻的$g先生:女士;。你想要参观一下博物馆吗?

任务完成

这是什麽? 哦，我的天，我简直不敢相信!你知道你手上拿的是什麽吗，(玩家)?这是玛尔戈的角!玛尔戈是所有涉足灼热峡谷的考古学家的噩梦。

你可以把它给我吗?

任务奖励

收益：经验: 4400 XP ( 满级可获得 2640) 金钱奖励: 120，+250 铁炉堡声望。

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