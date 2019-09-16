云顶之弈游侠阵容有多厉害 极地游侠重出江湖!

2019-09-16 18:17:25 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈游侠阵容 极地游侠重出江湖!,在云顶之弈更新9.18版本后，极地游侠成了目前云顶之弈最火的阵容组合之一，这套组合不仅强度很高，操作也相对容易。只要阵容成型，即使不用什么装备也可以打出非常高的伤害。今天我们就给大家带来这套组合的确切玩法。

云顶之弈游侠阵容

羁绊推荐：

游侠——部署多个游侠可以使他们有一定几率获得攻击速度激增的效果，随着游侠数量的增加，这个几率也会提升。

极地——部署多个极地英雄可以使他们获得一定几率眩晕目标的效果，随着极地英雄数量的增加，这个几率也会提升。

恶魔——部署多个恶魔英雄可以使他们获得一定几率燃烧目标法力值，并根据所燃烧的法力值造成伤害的效果。随着恶魔数量的增加，这个几率也会提升。

核心英雄：寒冰射手

装备推荐：

寒冰需求大量攻速装。因此羊刀和飓风是必须的。因此前期尽可能留意魔抗，攻速和铲子。之后如果可能一定要做出缴械。这件装备本身可以不俗的抗性，而且缴械配合飓风还可以给予寒冰可观的辅助能力哦!配合大招的冰冻可以让敌人0输出。

思路解析：

随着新版本攻速上限的取消。极地游侠玩法再度强势回归。前期可以找一些贵族羁绊来度过前期，恶魔也是不错的选择。VN和韦鲁斯都是我们游侠羁绊所需要的。中期开始凑极地羁绊。找到千珏后可以带一个金属做出暗影羁绊。随后凑齐游侠极地升星即可。这套阵容发力期较晚，但是一旦成型几乎无敌哦!