河畔之乡游戏好不好玩 河畔之乡游戏详细评测

2019-09-16 18:08:28 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

河畔之乡游戏好不好玩?小编今天带来了玩家分享的河畔之乡游戏性体验图文心得，想要入手这款游戏的小伙伴不妨一起来看看吧!

河畔之乡游戏性体验图文心得

游戏评测分享

河畔之乡登陆平台为steam，已于2019年6月10日发售，售价为78元

河畔之乡Riverbond是一款斜45度视角的像素风动作冒险游戏，玩家将扮演传奇英雄，在这迷人的，由手工打造的像素方块世界里开启击败恶魔，拯救河畔之乡以及市民们的冒险之旅。提到方块世界，相信大部分人第一印象是我的世界，不过要说类似Riverbond这类方块世界游戏体验的话，我觉得应该是大家耳熟能详的经典网络游戏冒险岛的续作冒险岛2当选。如果你跟我一样喜欢冒险岛2，但又不想花时间去练级，那么可以尝试一下该作。

各具特色的八大地图

游戏共有8种闯关地图，分别是以水为主的水息谷，以地下为主的哀嚎矿井，以沼泽为主的猪坑沼泽，以山峰为主的寒石峰，以沙漠为主的石沙墙，以室内场景为主的失落博物馆，以天空为主的空中花园以及以岩浆为主的灰色堡垒，每一个地图有一个相对完整的剧情故事引导，不过需要与分布在地图中的各个NPC对话才能知晓。根据当前地图的剧情内容，在每个场景关卡里完成对应的任务即可解锁前往下一个场景的出口，以此类推，直到见到BOSS，将其击败才算一个地图完结。

不太丰富的玩法及解锁内容

游戏各地图场景里分散着神秘的大宝箱，开启后可以获得武器以及角色皮肤，获取到的武器只限定于当前地图使用，角色皮肤则是永久保存，在以后游玩的时候都可以进行任意选择。除角色皮肤跟武器道具外，还有一种收集物品-金币，金币可以通过击败怪物或者破坏场景建筑的方式获得，不过金币除了提高闯关分数用于最后评分结算外，没有其他用处，没有商店可以购买其他道具，也没有金币解锁其他稀有皮肤等道具的设定。

关于多人模式的说明

游戏玩法内容比较少，单人模式玩久了容易让人感觉到无聊，那么这个时候就少不了邀请小伙伴们一起进行闯关游玩。该作其实支持最多4人合作的多人模式，不过并没有在游戏里进行贴心的说明及引导，开启方法很简单，只需要连接上额外的控制器，像小时候玩街机一样，随便按下一个键就能加入到游戏中。

+丰富的地图关卡类型，每一种地图都充满不一样的特色，在迷人的像素画风表现下，散发出一种令人难以忘却的味道。

+游玩限制低，单个地图玩家可以自由探索，其中也包含一些隐藏区域可供探索，另外场景内可以破坏的物品道具也不少，强迫症玩家的福音。所有地图内容无需挨个顺序解锁，玩家可以在一开始就选择想要玩的地图类型。

+游戏包含完整详细的新手教程，方便萌新更快熟悉上手，难度循序渐进，BOSS战更具有挑战性，整体难度不高，也照顾到了手残玩家。

+/-包含众多有趣味的角色皮肤，比如其中就包含墨西哥英雄大混战的彩蛋角色-胡安，铲子骑士里面的蓝色骑士等，但是其余可收集解锁内容几乎没有，仅有的金币收集除了分数加成外，也没有体现出更多让人感到惊喜的东西。

-游戏只有故事关卡模式，玩法内容较少，多个地图类似的玩法体验也会让人逐渐感觉到单调。

评分

游玩性：★★★☆☆

趣味性：★★☆☆☆

操作性：★★★★☆

重玩价值：★★★☆☆

推荐程度：★★★☆☆