DNF天空1套装自选礼盒怎么样 DNF天空第1套时装内容详情一览

2019-09-16 16:22:48 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴们都在问dnf中的天空第1套时装外观到底怎么样呢?今天91小编十一给大家介绍一下天空1套装自选礼盒，感兴趣的小伙伴一起来瞧瞧吧。

DNF天空1套装自选礼盒怎么样

这个套装的话是叫做冥域天空套，我们可以看一下下面的图片展示，现在追忆第一套，大家可以用金秋花篮去兑换，还是需要33个去兑换的，一个国庆套才有5各位凭证，这就意味着大家需要购买7个才可以兑换到呢。

这样的话还是蛮贵的，谁让他比较稀有呢。这个对购买的次数也是有所限制的，只能购买一次呢，这个也就是深渊骑士、鸟人套，非常的男的大家不要错过了哦。

以上就是小编为大家带来的关于DNF天空1套装自选礼盒相关介绍啦!