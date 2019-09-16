DNF天空第3套时装外观怎么样 DNF天空第3套装自选礼盒内容详情一览

2019-09-16 16:20:31 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴们都在问dnf中的天空第3套时装外观到底怎么样呢?今天91小编十一给大家介绍一下天空3套装自选礼盒，感兴趣的小伙伴一起来瞧瞧吧。

DNF天空第3套时装外观怎么样

这个是第三套的时装，名字叫做战灵天舞套。大家可以看一下这个时装的外观展示图，扫尾的有一点模糊，但是不影响玩家们看的，应该都能一眼就看出来这些时装吧。

现在今年追忆天空套只有三个，分别是1/3/4，大家要去购买了哦。但是也蛮贵的，想要获得的话也需要花2千多一点的，大家需要考虑一下到底要不要入手呢。

以上就是小编为大家带来的关于DNF天空3套装自选礼盒相关介绍啦!