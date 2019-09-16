DNF二次觉醒伤害字体礼盒怎么样 二次觉醒伤害字体礼盒详解一览

2019-09-16 15:54:27 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

DNF即将更新国庆版本了，有很多小伙伴们在问这个二次觉醒伤害字体的礼盒有什么内容呢？下面来和小编一起看看关于二次觉醒伤害字体礼盒有相关介绍吧!

DNF二次觉醒伤害字体礼盒怎么样

这个是16个职业的字体，大家可以自己选择哦。其实这个都是一样的，只看大家喜欢什么样的职业。这个是可以进行账号绑定的，所以大家不必担心，这个是不能够进行交易的哦。

在确定好选择什么职业在使用哦，不然的话就会兑换错了。接下来我们看一下下面的字体外观展示图吧，请看上面的截图。想要获得这个的话是需要用金秋花篮特别凭证才可以兑换的哦，需要50个就可以兑换的，想要多一点的就可以多兑换一下。

以上就是小编为大家带来的关于DNF二次觉醒伤害字体礼盒相关介绍了!