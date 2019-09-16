dnf极限豪情礼包多少钱 dnf极限豪情礼包详情一览

2019-09-16 15:17:31 来源：91单机游戏 编辑：十一

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dnf极限豪情礼包多少钱

这个礼包其实也就是金秋礼包，又叫做极限豪礼礼包，都是一样的。和去年的国庆套的价格也是一样的是338元，但是可以使用代币券，有几折优惠券的话就是乘以就可以了，还是蛮划算的。

我们可以看一下下面的图片截图，上面都是这次含有的内容，一共有十四个呢，大家购买礼包就可以得到了。还是和去年是一样的，多买多送的，这次可以选择的兑换奖励比较多的，大家可以多查看下篇的攻略哦。

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