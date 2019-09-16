DNF2019国庆两套时装怎么给两个角色 国庆时装给不同角色教程详览

2019-09-16 15:16:42 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

dnf中的2019年国庆时装要怎么给不同的角色呢？看来大家还不是很懂哦！那么具体要怎么操作呢？小编就给大家带来了2019国庆时装给不同角色方法介绍啦!

DNF2019国庆两套时装怎么给两个角色

因为国庆礼包中的克隆装扮是不能交易的，所以一般来说是不能把两套时装给不同角色的，但是又因为二觉装扮是账号绑定的，所以其实上还是可以实现的，只是需要一定的技巧。

首先你要确定你哪个角色需要二觉装扮，哪个角色需要克隆装扮，这很重要，所以一定要提前确定好。确定好之后用需要克隆装扮的角色去购买礼包并且打开，只是买的礼包得是需要二觉装扮角色对应职业的。

比如说你奶妈需要二觉装扮，想把克隆装那给剑魂，那你就用剑魂去买女圣职专属的国庆礼包，打开之后剑魂就能获得一套无法交易的克隆装扮和一套账绑的女圣职二觉装扮，然后把二觉装扮给到奶妈上就行了。

以上就是小编为大家带来的关于DNF2019国庆两套时装给不同角色方法介绍啦!