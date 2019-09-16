DNF2019国庆套金秋礼包买几套好 DNF国庆套金秋礼包买多少划算

2019-09-16 14:47:18 来源：91单机游戏 编辑：十一

许多小伙伴都在问DNF2019国庆套金秋礼包买几套才比较好一些呢?下面91小编给大家分享一下相关介绍吧!

DNF2019国庆套金秋礼包买几套好

这个礼包的话购买越多的话就会获得更多的金秋特别凭证，购买五套的就会获得额外的250张，这个是比较划算的。大家可以用这些赠送的东西在商店里面兑换到超级多的奖励。

比如：2018新春宠物自选礼盒、装备强化券等等，大家可以看一下小小鱼为大家带来的截图哦，非常的清晰明了呢，请看上面的图片。

建议大家购买5套比较划算，当然有钱的玩家们可以随便购买的，但是还是要适度理性的购买哦。

以上就是小编为大家带来的关于DNF2019国庆套金秋礼包相关介绍啦!