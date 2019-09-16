无主之地3帧数怎么设置？无主之地ps4帧数设置方法介绍

2019-09-16 14:05:59 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

无主之地3是目前小伙伴们比较关注的一款游戏，很多玩家都很喜欢这款游戏，那么各位小伙伴们知道无主之地3帧数怎么设置吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下无主之地ps4帧数设置方法介绍，希望能帮助到大家。

帧数优化设置教学

(点击图片可查看大图)

最左边一列依次为：

抗锯齿

抗锯齿锐化

动态模糊

材质流动

多重过滤

物体细节

阴影

视野距离

环境细节

地形细节

植被细节

角色细节

环境光屏蔽

雾

屏幕空间反射

中间那排适合高配置玩家，在几乎看不出画面区别的情况下提升10-20帧。

右侧那排适合中低配置玩家，牺牲尽可能少的画面来获取30-50帧数的提高。

目前来看最吃配置的是雾，其次是物体细节(然而中和极高几乎没有区别)。阴影反倒是影响不大，阴影低能提升不到5%的性能相较于极高。

这游戏优化确实有问题，估计和d加密也有关系。画面虽较于2代有很大提升，而如此吃性能的游戏画面并没有和它所吃的性能成正比。

主机端也是一片哀嚎，差评很多都是主机用户。ps4游戏里性能模式下都只能平均30帧。目前掉帧最猛的图就是雷克拉特城了，在海边往回看的时候掉帧恶劣。

以上就是pc和ps4无主之地3帧数优化设置教学的全部内容了，大家可以按照小编所说的去设置一下，希望能提高各位的游戏体验。