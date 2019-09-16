正当防卫4手柄怎么操作游戏？手柄操作方法分享

2019-09-16 14:01:41 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

很多玩家在玩游戏的时候，比起键盘更喜欢使用手柄操控游戏，正当防卫4很多玩家也不例外，那么各位小伙伴们知道正当防卫4手柄怎么操作吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下正当防卫4手柄键位图介绍，希望能帮助到大家。

北通手柄按键功能说明

游戏介绍

《正当防卫4》相比《正当防卫3》有很多的提升，尤其是地图规模大了很多。本作设定在南美洲的“索利斯”岛，玩家将会看到多样化的地形和景观，这是前两款作品中从未出现过的。

真人实拍与游戏剪辑混搭，再辅以世界闻名的DJ/制作人Slushii的背景音乐。《正当防卫4》以一种幽默的方式展示了破坏力无穷的特工Rico所能做的一切。从敌方“黑手”的角度切入，镇压敌方基地到用炸药桶捆绑补给集装箱，Rico简直无所不能。

手柄按键功能详解

LT键： 精确瞄准 LB键： （按下）抓钩

（按住）绳索

（增强现实选择）切换目标 RT键： 主武器开火

（增强现实选择）跟踪/不跟踪 RB键： 副武器开火

（按住）锁定

（增强现实选择）切换目标 A键： 降落伞

跳跃 B键： 近战/取消牵引拉动 X键： （按下）填弹

（按住）切换武器 Y键： 飞翼 左摇杆： 移动

（按住）增强现实选择

（按下）增强现实扫描 右摇杆： 看 上十字键： 抓钩动作 下十字键： 松开绳索 左十字键： 向左切换抓钩装备 右十字键： 向右切换抓钩装备 BACK键： 打开暂停菜单 START键： 开启通讯器

全雕像收集

1. 皮克内瓦多斯 - 阿比雕像

建议使用一个直升机，寻找山上的的那个洞口。

你需要仔细观察。

进入山洞，可以发现这座雕像