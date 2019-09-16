渎神游戏剧情是什么？blasphemous剧情解析介绍

2019-09-16 13:59:28 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

渎神是目前小伙伴们比较关注的一款游戏，很多玩家都喜欢这款游戏，这款游戏的游戏剧情很不错，那么各位小伙伴们知道渎神游戏剧情是什么吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下blasphemous剧情解析介绍，希望能帮助到大家。

blasphemous剧情解析一览

就游戏里的表现来看，至高意志的面部形象可能就是忏悔者的那个面具，因为孽刃道具里说到某个女人拿主的雕像撞胸口，然后就突然就变成了孽刃，也就是开场动画的场景。这里我们可以得知，这个至高意志是有明显的偶像形象的，虽然看存档点，似乎其也像是一个类似于太阳一样的东西，但这个似乎不是非常的重要。

至高意志会给大家扔所谓的苦痛奇迹，就是有罪的人觉得自己有罪，然后祈求至高意志就会被惩罚，但似乎至高意志从来只惩罚，不奖励。从各种人物的对话来看，这个地方是非常的崇拜奇迹的，哪怕这个奇迹一点也不好，所以才有各种自虐的行为来寻求奇迹，似乎这表面他们是被至高意志注视的。有一个细节不知道大家有没有发现，就是村子里那个救人的医生，他似乎是唯一在剧情里表现出来是想反抗至高意志的，他说’我们能否摆脱这种强加给我们的命运‘，这说明他实际上是不太认同苦难奇迹的，这可能也是他一直没有被奇迹惩罚的原因。

然后，说一说奇迹的大量爆发，首先，圣王手下的那些宗教疯子，似乎都是非常认同苦难奇迹的，从圣王boss战前的那个尖脑袋妹子boss就能看出来，(我杀了圣女，不知道其他路线对话是不是不一样)，不过有一点很奇怪，那就是因为奇迹而生的孽刃，被那个另一个尖脑袋称为罪恶的武器，这可能是因为忏悔者来之前救赎了几个boss把他们从是‘福报’的‘惩戒’里解脱出来了，她觉得罪恶，也可能是单纯认为这把武器是因为罪恶而生而出现的……总之，这里我觉得有的歧义，而且这里的其他人死后似乎都是想通往大梦境的彼方(可能是升天，像是村子里那个雕像，似乎就是被奇迹困在那里了，没法去大梦境的彼方，而杀死圣王之后，SM男也给你说圣王去大梦境彼方了)，只有这个boss用了‘天堂’这个词，“把你的名字自天堂抹掉”，因此这个boss也许是个很特殊的存在。

接下来说一下关于奇迹大量爆发的猜测，在一个剑心道具的描述里提到圣王变成的树烧起来了，变成了灰烬堆满了山头，这里很容易让人联想到第一个奇迹三字之结，和结局盛放圣物的那一大堆灰烬，这也被认为是个奇迹，我认为很有可能和奇迹的大量爆发有关。在收藏品里，妓女的骨头里提到，这个妓女经常搞些邪淫的事情，但是火山灰落下来的时候，她就完蛋了。这里可能有两个猜测，一是火山灰落下来之后，奇迹大量爆发，她也被奇迹搞了，二是奇迹大量爆发之后，人们很恐慌，因此开始各种严厉的迫害，从裁判官的钥匙里看的出来，这段时间里只是宣称受到了神启都会被搞，某个妹子的眼睛就被挖出来了当做圣物放到银盒子里。

如果假设圣王被烧成灰是奇迹爆发原因是真的，那么我们结合两个结局分析一下。

第一个结局，也就是忏悔者没拿到圣物，结果爬山变成灰了。我觉得可能是因为忏悔者完全赎罪了，他没有资格去触碰那个圣物，因为我们知道这个古怪的宗教什么都是和罪恶钩边的。在第二个结局里面，忏悔者毁掉了所有的赎罪石像，罪大恶极，也没有地方赎罪了，也就是说他实际上是带着罪恶去朝圣的，所以才碰到了第一件圣物，变成了荆棘树，我估摸着圣王应该也是以同样的方式变成树的，而我们打的这个boss，可能是圣王的虚体，也就是一个类似灵魂一样的存在，这也是为什么后面SM男给我们说圣王可以去到大梦境的彼方了。

以上就是渎神blasphemous剧情解析一览的全部内容了，看得出来，这游戏还是受了黑魂影响，对于魂like爱好者来说，值得入手。