无双大蛇3终极版什么时候发售？游戏内容介绍

2019-09-16 13:57:38 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

无双大蛇3终极版是最近比较受玩家关注的一款游戏，游戏即将发售，那么各位小伙伴们知道无双大蛇3终极版什么时候发售吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下无双大蛇3终极版游戏内容介绍，希望能帮助到大家。

发售日期说明

光荣特库摩正式宣布《无双大蛇3：终极版》将于2019年12月19日发售至PS4/Switch平台，PC版2020年2月14日。另外还有新角色冥王哈迪斯、阿喀琉斯登场，以及转生系统回归。

本作将加入以盖亚为首的新角色，还有贞德等系列人气角色再次参战。已知的新角色为盖亚、哈迪斯和阿喀琉斯。

同时《无双大蛇3：终极版》还将追加终极模式“无限模式”和进一步的强化系统“转生”等。打造出究极武将。

以下为《无双大蛇3：终极版》详细情报：

· 预计12月发售(PS4/Switch)，PC版明年2月发售。

· 价格为7800日元+税，数字版专卖升级包价格为4800日元。

· 前作170名以上角色参战

· 游戏制作人为庄知彦(《真·三国无双2~5》制作人、《勇者斗恶龙英雄》监督、《勇者斗恶龙：建造者2》开发制作人)。

· 可以继承游戏存档。

· 除了首发特典和店铺特典之外，没有推出本作DLC的计划。

以上就是关于无双大蛇3发售日期说明，想来大家都了解了吧。