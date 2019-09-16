无主之地3元素伤害怎么样 元素伤害与属性克制解析

2019-09-16 13:37:36 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

无主之地3是一款RPG风格的FPS射击游戏。相信很多小伙伴都不知道在游戏中元素伤害怎么样？怎么计算？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

元素伤害与属性克制解析：

效果解释

[物理非元素伤害](动力学)

物理对任何敌人都有效，它没有特殊的效果，但也没有明显的弱点，物理伤害包括普通的子弹、爆炸和一般的近战攻击。

[火焰伤害]

火焰对肉体的伤害非常高，可以使目标燃烧，造成高额的燃烧伤害，持续5秒。

[电击伤害]

电击对护盾的伤害非常高，会导致目标触电，造成高额的触电伤害，持续2秒。

[腐蚀伤害]

腐蚀对护甲的伤害非常高，可以使装甲溶解，造成高额的腐蚀伤害，持续5秒。

[冰冻伤害]

冰冻伤害可以降低敌人的速度，最终还会冻结敌人，冻结效率是冰冻伤害的一定百分比，在100%效率下，敌人将在20%生命值以下时被冻结，被冻结的敌人无法移动和攻击，并且受到3x近战伤害。

[辐射伤害]

辐射伤害会使目标受到辐射，受到辐射的敌人会持续对附近的敌人造成伤害，持续8秒，被辐射的敌人死亡时会爆炸，同时辐射任何被爆炸伤害到的敌人。

克制图



