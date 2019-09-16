无主之地3怎么刷钱快 打劫狂人快速刷钱教程一览

2019-09-16 13:27:02 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

钱是无主之地3中非常重要的，相信很多玩家都很好奇在游戏中怎么快速刷钱呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

打劫狂人快速刷钱教程一览：

打劫狂人，也叫/被打劫狂人/拿枪指我我就怂/大哥别杀我我仍钱。

这个npc别杀，只要拿枪瞄准他，他就会不听婷扔钱，对于前期新手还是比较有帮助的，后期无视，这是个有故事的可爱npc。