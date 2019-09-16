无主之地3宝藏丁克位置在哪找 宝藏丁克位置一览

2019-09-16 13:24:35 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问无主之地3宝藏丁克在哪？在哪找呢？相信不少小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

宝藏丁克位置一览：

宝藏丁克(就是那个满地跑的地精)定点刷新，位置如图：

开混乱三，我用的是兽王，一路隐身跑路过来，路上的小怪不用打，由于存档点很近，所以效率非常高，30秒不到保底1橙，运气好就是4-6个不止，我已经50级一背包一银行都是橙装了。

反复刷的方法和刷boss一样，捡完橙装就可以直接退到主菜单，然后点继续，进去再慢慢看刚才到底捡了什么。

下面是一些刷到的好词缀。