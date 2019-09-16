2019-09-16 10:53:48 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界怀旧服暗影之眼要怎么获取呢？估计有些小伙伴还不是很清楚，那么下面和小编一起来看看暗影之眼获得方法介绍。

暗影之眼获得方法：

暗影之眼可以从【卡扎克】【末日守卫指挥官】【法力犬】【恶魔卫士精英】【恐惧魔王】【赫达琳屠杀者】【赫达琳新兵】身上掉落获得。

卡扎克位于诅咒之地【腐烂之痕】附近，坐标为(35.5,75.0)。掉率为40.96%，7天刷新一次。其他npc就不一一举例了。