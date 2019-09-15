怪物猎人：世界炎妃龙大招 炎妃龙大招躲避技巧分享

2019-09-15 15:24:21 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

小编今天在这里给小伙伴们介绍一下《怪物猎人：世界》中炎妃龙大招应该如何处理。

炎妃龙大招介绍及处理方法：

核爆的准备动作还是比较长的：炎妃龙飞上天，被蓝色的粉尘缠绕，然后落地，核爆。

炎妃龙的核爆分3段：

1、龙风压，把猎人吹开;

2、大范围炎热效果，猎人在其中持续快速掉血;

3、最后一段爆发伤害(不是特别高)。

这一招的主要威胁在于，范围太大，如果站位不好，可能不得不承受全部伤害。而且，核爆的炎热效果会增幅周围的蓝色火焰，产生爆发伤害。所以看到炎妃龙飞天准备放大招，就能跑多远有多远，被炎热效果扣血时，记得赶紧喝药。

PS：上文多次提到炎妃龙的风压，但建议不要携带【风压无效】这个技能，因为被风压吹开是炎妃龙对玩家的仁慈，要是没被吹开，玩家会被烫得更久。

闪光弹无法闪落炎妃龙，对飞在空中的炎妃龙使用闪光弹，无法把它闪落，但可以打断它的动作，比如核爆动作，是可以被打断的。对愤怒状态的炎妃龙使用闪光弹，它会高概率使用核爆。这样就会出现一种情况，炎妃龙愤怒 → 使出核爆 → 闪光打断 → 炎妃龙再次使用核爆，此时炎妃龙处于被闪状态，无法被打断;所以面对炎妃龙时，慎用闪光弹。



