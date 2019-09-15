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波西亚时光艾克怎么雇佣 波西亚时光艾克雇佣方法一览

2019-09-15 15:22:47来源：91单机游戏编辑：小蚂蚁

波西亚时光艾克怎么雇佣?现在就和小编一起看下吧。

先完成造女机器人任务 ，这样艾克每天早上会来你家看女机器人，天天送线圈+10好感。好感两心的时候把机器人放在你院子里，他来看机器人的时候，你靠近艾克会触发雇佣选项，就可以雇佣了。

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