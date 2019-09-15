消逝的光芒母亲节任务怎么进去 母亲节任务进房路线一览

2019-09-15 15:21:25 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

《消逝的光芒》母亲节支线任务中有一个步骤需要玩家爬上加齐家的房顶，和小编一起来看看怎么办吧。

母亲节任务去屋顶方法：

去房子的对面能找到一堆石头，跳上去之后顺着黄色管道爬过去可以到达第一个桥墩，然后在断掉高架桥的下面也有一个黄色管道，顺着管道爬过去就可以到达房顶了。