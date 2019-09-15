星露谷物语会员卡要买吗 星露谷物语会员卡介绍

2019-09-15 15:17:31 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

星露谷物语会员卡有什么用?现在就和小编一起看下吧。

会员卡(Club Card)在游戏星露谷物语中是通往赌场的必须物，玩家完成齐先生的所有任务后便可得到它。

玩家可以在玩家菜单技能栏的钱包里找到这张卡。