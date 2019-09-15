无主之地3在哪存档 游戏存档位置分享

无主之地3是一款RPG风格的FPS射击游戏。但是很多玩家都不知道在游戏中存档位置在哪？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
无主之地3游戏存档位置分享：
《无主之地3》的角色等级、武器装备都有着一定的要求，所以开荒期是最难度过的，所以使用通关存档可以更好的度过开荒期。
C:\Users\用户名\Documents\My Games\Borderlands 3\Saved\SaveGames\一长串数字文件夹里面。
小编今天在这里给小伙伴们介绍一下《怪物猎人：世界》中炎妃龙大招应该如何处理。炎妃龙大招介绍及处理方法：核爆的准备动作还是比较长的：炎妃龙飞上天，被蓝色的粉尘缠绕，然后落地，核爆。炎妃龙的核爆分3段：1、龙风压，把猎人吹开;2、大范围炎热效果，猎人在其中持续快速掉血;3、最后一段爆发伤害(不是特别高)
波西亚时光艾克怎么雇佣?现在就和小编一起看下吧。先完成造女机器人的任务，这样艾克每天早上会来你家看女机器人，天天送线圈+10好感。好感两心的时候把机器人放在你院子里，他来看机器人的时候，你靠近艾克会触发雇佣选项，就可以雇佣了。
有玩家想知道塞尔达中的瓦希·辽科神庙如何通过，那么小编就来介绍一下吧。瓦希·辽科神庙攻略：1.从左边的吹风口加速起跳开滑翔伞可以飞到右边的宝箱处。2.打开宝箱后跳下来从中间走进去，沿着右边的风口加速起跳开滑翔伞向前飞。3.飞过去之后从中间台子处的风口加速起跳开滑翔伞向前飞，落地之后右边的台子上有个宝
《消逝的光芒》母亲节支线任务中有一个步骤需要玩家爬上加齐家的房顶，和小编一起来看看怎么办吧。母亲节任务去屋顶方法：去房子的对面能找到一堆石头，跳上去之后顺着黄色管道爬过去可以到达第一个桥墩，然后在断掉高架桥的下面也有一个黄色管道，顺着管道爬过去就可以到达房顶了。
星露谷物语会员卡有什么用?现在就和小编一起看下吧。会员卡(ClubCard)在游戏星露谷物语中是通往赌场的必须物，玩家完成齐先生的所有任务后便可得到它。玩家可以在玩家菜单技能栏的钱包里找到这张卡。
魔兽世界怀旧服尘世褶裙怎么样呢?估计有些小伙伴还不是很清楚，那么下面和小编一起来看看魔兽世界怀旧服尘世褶裙属性介绍。物品等级：60装备后绑定腿部皮甲护甲：148点精神：+29耐力：+12耐久度：75/75需要等级：55
魔兽世界怀旧服石鸦怎么样呢？估计有些小伙伴还不是很清楚吧，那么下面小编给大家带来了魔兽世界怀旧服石鸦属性介绍。物品等级：52装备后绑定双手长柄武器伤害：118-178速度：3.30(每秒伤害44.8)力量：+13敏捷：+13耐力：+15精神：+9耐久度：100/100需要等级：47
无主之地3是一款RPG风格的FPS射击游戏。但是很多玩家都不知道在游戏中存档位置在哪？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！无主之地3游戏存档位置分享：《无主之地3》的角色等级、武器装备都有着一定的要求，所以开荒期是最难度过的，所以使用通关存档可以更好的度过开荒期。C:\Users\用户名\Doc
金钥匙是无主之地3中比较重要的一个道具，相信不少小伙伴都很好奇在游戏中金钥匙怎么领？下面就跟着91手游网小编来看看吧！金钥匙领取教程一览：《无主之地3》可以通过领取金钥匙，来从游戏中开宝箱。9XCBT-WBXFR-5TRWJ-JJJ33-TX53ZZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JW
一拳BOSS是无主之地3游戏中的一个隐藏BOSS，最近不少玩家都在问在游戏中一拳BOSS在哪？怎么找呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！隐藏BOSS一拳召唤教学：BOSS一拳是《无主之地3》中的一个隐藏BOSS，而且这个BOSS可以反复刷，掉落一把很好的霰弹枪，不过这个BOSS需要解谜才能召唤。单