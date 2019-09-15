无主之地3在哪领金钥匙 金钥匙领取教程一览

2019-09-15 13:37:19 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

金钥匙是无主之地3中比较重要的一个道具，相信不少小伙伴都很好奇在游戏中金钥匙怎么领？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

金钥匙领取教程一览：

《无主之地3》可以通过领取金钥匙，来从游戏中开宝箱。

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金宝箱出的装备跟等级有关，所以建议大家金宝箱以后再开。