无主之地3隐藏BOSS位置在哪找 隐藏BOSS一拳召唤教学

2019-09-15 13:35:13 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

一拳BOSS是无主之地3游戏中的一个隐藏BOSS，最近不少玩家都在问在游戏中一拳BOSS在哪？怎么找呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

隐藏BOSS一拳召唤教学：

BOSS一拳是《无主之地3》中的一个隐藏BOSS，而且这个BOSS可以反复刷，掉落一把很好的霰弹枪，不过这个BOSS需要解谜才能召唤。

单泵笨蛋：传奇霰弹枪，13级，174伤害，填装1.2s，精准89%，弹容 1发。50%开火时不消耗弹药。

获取位置，勒科特城，在新娘任务的隧道相反的隧道(粪坑任务小队队员那边)通道的3/4处，有一队敌人，消灭后可以右拐进入一个操作通道，通道尽头是一个门，门边上有5个电视，门正对应的通道尽头有5个开关，分别按照1号开关激活2次，2号激活1次，1号再激活1次，4号激活1次，(点亮全部电视，每个开关打开和关闭对应的效果不同，有兴趣的可以自己试试)就能召唤一个叫一拳(超人)的boss，几率掉落。

配合猎人潜行3次攻击必暴击，以及潜行暴击弹射伤害，还有猎人R1技能，不留痕迹(暴击时36%增加一枚弹药在弹夹里)。。。一般5-6个敌人的遭遇战。。。一个隐身就搞定了，暴击伤害大约在500左右。。

虽然是个喷子，但是真的和狙击枪一样。