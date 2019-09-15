贪婪之秋天赋怎么加点 贪婪之秋天赋加点推荐一览

2019-09-15 13:23:24 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

贪婪之秋是一款动作RPG类型游戏，贪婪之秋中想要顺利通关，尤其是困难模式，那么天赋加点一定要慎重，下面给大家带来贪婪之秋天赋加点分享。

天赋加点推荐一览

1、这个游戏你做主线和打竞技场会掉落3种双手剑，属性都差不多，双手剑是单手剑技能学下去后才能解锁的，所以这条技能树是必点的。

2、法术类技能不需要装备就能释放，推荐把加盾，停滞，加血都学上，加盾点到加平衡位置，加血加到减毒为止，暗影爆发没什么用处，不要浪费技能点。

3、药剂类技能推荐等技能点够的时候，直接把陷阱那边的全部洗掉，改为给刀抹药剂点满并且点满炸弹的专精，陷阱类学下去其实就是可以手扔药品加回收爆炸后的材料(松脂)。

4、个人天赋，推荐活力，直觉，魅力，科技，工艺等都加到2级，然后靠和NPC队友搞好关系获得对应的天赋加成+1，如果有装备加成的话可以减一些，加到3就足够了，开锁除了加快某些任务进度外其实没什么用。

5、核心加点，敏捷必须点到5(来开终极近战武器)，火枪学到3就行了，主要用处还是破甲和叠怒气，耐力学到2点，足够穿游戏奖励(包括捡到)的橙色，意志点到1就行，来个回蓝BUFF，力量我个人是没点的，至于法术指环我个人没碰。

6、对剧情有用的天赋还是直觉，魅力，工艺这3类，用处最大，开锁有没有都不影响你找钥匙，科技的话早点学到2，可以做药剂和爆破特殊地形，有的地形还是靠直觉才能过的(比如钻山缝)。

7、记住如果你不点火枪，那么再尽量保证其他天赋够用的情况下速度把敏捷学到5并且点开双手剑，然后去竞技场打5层拿这个游戏最顶级的双手剑之一(其实就3把，另外2把属性差不多，而且是做大后期主线打BOSS掉落)。