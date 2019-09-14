《饥荒》怎么刷取大理石 刷大理石技巧详览

2019-09-14 14:20:59 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

《饥荒》中大理石是非常有用的材料，大理石盔甲可以让玩家站撸绝大多数的怪，而大理石地板也很好看，但是大理石比较稀有，有什么办法能刷大理石呢？很多玩家都非常好奇，下面小编就来给大家介绍一下刷大理石的方法吧。

刷大理石方法介绍

这个大理石的盔甲配方是饥荒里少见的需要12个相同素材来制作的。

按照“先带着建造护符制造”和“再用绿魔杖分解”加起来为一轮，那么，一轮就可以刷6个大理石。

这中间消耗了多少绿宝石呢?

让我来算算。

首先是带着建造护符制作一个大理石盔甲，消耗了五分之一颗绿宝石。

然后又用绿魔杖分解制作出来的大理石盔甲，消耗了二十五分之六颗绿宝石。

加起来，每一轮消耗二十五分之十一颗绿宝石，得到6个大理石。

取个大量的整数值，假设刷了二十五轮，那么就消耗了十一颗绿宝石，得到150个大理石。

至于用绿宝石换大理石合不合算，就看个人自己定夺了。