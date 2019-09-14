《风暴英雄》萨穆罗怎么玩 萨穆罗玩法技巧详览

2019-09-14 14:17:21 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

风暴英雄中斯托科夫剑圣拥有高效且无伤的处理野区的效率，在前期便可以很容易地清理掉胖子，诸如南瓜头之类的也不算难，而F4在点出幻象大师之后也可以单人无伤处。但是还是有不少玩家不知道这个英雄的具体玩法，那么下面快来看看他的玩法吧。

萨穆罗玩法

而骚扰来说，剑圣由于有一个隐身切入切出技能疾风步，以及重要的分身迷惑技能，对后排能够造成一定的威胁，也可以用分身吸收很多的伤害和技能的同时打出很多伤害 给人做任务 ，要说骚扰那肯定是可以做到的。

综上所述，剑圣的定位跟官方说的没差，差不多就是强清野处理野怪，团战吸收一定的技能火力，打出一定的伤害，能切后排，依此，剑圣占一个近刺副坦位，跟桑亚主教的位置差不多。

当明白这两点之后，我们对于选择幻象大师这个大招而不是大风车就有了一个直观的理解。

幻象大师给了剑圣高效无伤单刷F4的能力，更别说其他的野区了。通过交换分身的操作(后续会讲)来保证分身血量和幻痛的层数保持，还有操作两个分身和本体集火，不仅比风车剑圣快速，而且无伤，大风车剑圣刷野的问题就在于分身没有集火和自保能力。除此之外，在野区被抓的情况下，幻象大师拥有能够跑的能力，大风车剑圣就算了。

请记住，非三个以上的对手没法抓死幻象大师的剑圣。(三个以上的人来抓你你还没有通过小地图预判，自己心里没点b数吗???)

而骚扰的话幻象大师的优势就更加显著了，幻象大师的欺骗迷惑能力在技术机师的手里是什么水平，这点我觉得不需要去讲解。在集火的时候，三体集火一个人的输出也是很高的，同时还有一个关键点，幻象大师的自保能力让你骚扰了还能回撤，只要分身分走，对面很难同时处理，而交换分身能换状态的同时，能解除很多debuff。

剑圣不缺输出，因此，只推荐幻象大师。

幻象剑圣的特点和优劣

优势：支援快速，不容易死，持续骚扰，吸收特定技能，站桩秒伤高能针对前排，欺骗误导能力。

劣势：前期实在过于弱势，线上对线弱，需要成形时间。被特定的点克制严重，推进弱(分身在炮塔和堡垒的攻击下秒破)，惧怕aoe。

通过分身的操纵，能够在打野带线的同时进行快速支援，不容易死是因为后面将会提到的幻想剑圣的qbrr四连，站桩秒伤高不高大家心里都有b数。

这里要特定提一下几个针对克制剑圣的点。

aoe，显形，任务型英雄，这三个都非常克制剑圣，后面将会讲到具体是怎么样的克制。

幻象剑圣的地图相性

适合特点：前期无滚雪球机制，无过于重要团战，可以拖时间给剑圣发育。需要频繁处理野怪，野怪互动机制多。一定程度上需要支援和分路。

不适合特点：前期非常重要，机制逼团严重。

综上所述，vip图是黑心湾和鬼灵矿，可以尝试抢剑圣。弹头枢纽也不错。极度不适合的是禁区。其他图根据阵容相性来考虑是否上。

幻想剑圣的阵容相性

没有特别适合的己方阵容，只有特别怕的对面阵容。

特定的点会让剑圣难受到死，吃a到英雄数量的英雄克制剑圣，aoe强力的克剑圣，显性也克制剑圣。

在对面出这几个点的时候尤其不考虑上剑圣。

以下为评判机制：A级的为有一个就不能上剑圣，B级的为有两个就不考虑剑圣。

A级别克制：玛瑟伊尔，阿尔萨斯，桑亚。

B级别克制：坚果，小鹿，缝合怪，奥利尔，塔萨达，拉格，卡西亚，伊利丹，古尔丹，猎空，萨尔，希尔瓦娜斯，陈，凯瑞甘。

除此之外可以剑圣都不怕。

以上就是大体的意识和抉择，接下来说说对战的具体思路和细节。

幻象大师的天赋抉择

一级固定幻象任务，不予考虑其他。

四级有分歧，不过大部分情况是点法盾，极少数的情况下，对面若是只有平a英雄，或者你需要考虑跟某些强平a英雄单挑站撸的时候，需要点出偏斜。举个例子，屠夫，瓦王，主教等。

七级无脑幻痛。

十级幻象大师。

十三级一般情况下只考虑疾风步位移，但是，在对阵多前排以及有强平a站撸英雄的时候，需要点出平a减幻象cd。

十六级一般是持续进攻，但是在己方有强持续控制的情况下，可以点出终结者，有两个前排非常适合，一个是阿尔萨斯，一个是胆汁缝合怪。

二十级无脑三刃式。

意识细节

前期团战不得不打的时候，或者比如一级团，注意骑马q起手而不是起手e潜行，你需要留e离场，前期十分脆弱无力，不要太跳。

在前期主要就是做任务和打野，这是你在成型前该干的事 当然有抓人机会还是要抓，不过一个没控的是在是不指望你抓人了 。

打什么野和什么时候打野有其他帖子讲，这里只讲讲做任务的细节，怎么做任务快。

怎么做任务快

如果你不得不对线的时候，找对面前排对线，尽量去抓对面前排打，除了阿尔萨斯桑亚不要招惹，都可以去找他刷任务。

注意这不是毒瘤，而是说为了后期的任务尽量快速成型而努力。

尤其是，像瓦王，主教，这些点，你对线是绝对赚的，非打野的timing点找他们对线没有问题。

除了对线，个别对面的前排会主动去抓人，他们抓人你可以反抓，当对面的牛，菠萝，穆拉丁消失在视野的时候，你可以主动去找对面在哪蹲人，不仅可以破坏对面的抓人计划，也可以刷一波任务，刷完也可以顺带刷野。

你问我怎么预测对面抓人?请以对面的前排思维换位思考。

这里再提一个tip，剑圣对线不怕阿紫魔蛋，直接侧面切入骑脸开q剁他，他第一反应应该是q脚下，你的法盾可以挡一下，之后马上开e拉开本体，让分身刷任务就行了，注意不要让他e你消耗你的血，你能消耗他的血再清线就行。

有了幻象大师之后就能无脑剁阿紫了，直接三个一起F2A卡位走a剁就可以了。阿紫可以剁到死。

同理，不要找任务型英雄对线，切记。

当你在十级后就是出山时机，这个时候就拥有了团战的一战之力，步入中期，剑圣成型一半，此时要兼顾打野和带线并且支援团战了，在带线和打野快完的时候，分走一个分身上马去其他路或者野，如果你觉得接下来团战可能发生，请拉分身去准备支援。

能贪线就多贪线，也可以去偷对面的野，因为你很难被抓死，对面线上只要三个线都有人的时候你就可以去偷。跟机制推进的时候你就别去了，去清线打野，你的打野清线效率高，没必要跟，而且你的分身被炮台堡垒一射就死，在堡垒下开团很亏。

后期……优势随便你咋浪，劣势就注意多抓人，利用分身去欺骗对面，让对面去抓你分身的时候打信号跟队友去抓对面的落单，诸如此类操作都是可行的。

团战细节

你的主要切的对象是没有位移的后排，或者交完技能的后排，必要的时候可以剁前排，跟其他近刺不太一样的是，你是可以先手切入吸收技能和伤害的，除了晕和沉默，其他技能你能吃就吃，吃了用换位来解，换位能解除很多的技能。

当你先手骚扰的时候，对面必须回头处理你，这个时候三个分身迅速分开，他们要么不能杀你，被你凭空消耗，要么只能追一个点。

追一个点是不可能干死你的，分身换位可以轻松脱出，如果分开抓，那么就会被拉散阵型。

这里如果你的骚扰浪费掉了大部分的状态，需要穿插使用幻象剑圣的神技：QBRR四连来回状态加上快速支援，尤其是有了三刃式后，你的这个神技足以支持你随便骚扰。

对面永远被一个伤害贼高随时满状态随时出现的剑圣骚扰，很容易失误甚至被单抓。

至于QBRR四连是什么，接下来的操作细节就会讲到。

操作细节

QBRR四连：严格来说是个较为繁杂的过程。我们都知道本体回城镜像会消失，镜像回城本体却不消失(废话)，那么这就衍生出这种操作，即镜像回城，然后换到镜像的位置，这样本体就泡在泉水里面，然后留两个镜像在外面，之后回复一下后可以又换回来，就做到了快速补状态并且不耽误支援的操作。

但是请一定注意，在没有20级三刃式的支持下，你分身，镜像回城，本体换位，再换回去的操作必须快速连贯一气呵成，否则时间不够，并且由于分身持续时间短，你如果本体是空血是补不满就得换回来的，贪了补满的时间结果镜像消失你就哭去吧，不过20级之后就为所欲为了，甚至可以不断地在泉水和战场种来回交换，简直无情。

顺便说一下，本体在泉水的时候，外面的两个分身上马是瞬间的，即按z立刻上马，支援很厉害。

QBRR四连是个很重要的核心操作，能保证你的状态随时都是满的，并且你还可以回状态的时候保证自己随时都在地图上跑动支援，团战也可以穿插这个操作来保证随时满状态打团，非常地核心，时机运用和熟练度需要长时间的练习，很重要。

然后是熟练地走a，卡位，还有分身包抄夹击，慢慢领悟和练习。

三分身F2A走a卡位：绕到体型大的单位后面，三分身全部框选，然后走a，一般来说三个就会自动三角形卡位了，像阿紫这种可以直接卡位走a致死，体型小的也抗不太住。