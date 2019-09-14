《风暴英雄》阿拉纳克怎么玩 阿拉纳克玩法技巧详览

2019-09-14 14:15:07 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

风暴英雄中阿拉纳克是来自星际争霸的英雄，在风暴里是个近战刺杀英雄。但是有很多玩家不知道这个英雄要怎么玩？那么具体应该怎么操作呢，小编在这为大家带来了相关的介绍，快来看看他的玩法吧。

阿拉纳克玩法技巧

阿拉纳克还是偏向控制得多 像个土豪战 不慌不忙 到时候就斩杀

一定要记住 阿拉纳克是个灵活的英雄 WQ两个技能不一定要同时放 W很多时候都可以拿来救队友!!W也可以用来放自己脚底来规避技能

如果前方爆发团战 你可以先W拉开敌人和我方后排、辅助 再走过去Q人 E人就看角度E 尽量减速敌人 混乱轮回 W减CD 和E 3个技能都是6秒CD 合理配合就可以不点20级回风

至于版本热门 对面有战神防战 千万不要走在队伍前面!!!如果不小心被发现 听到咻的声音请马上开反击 说不定能骗到他2个控

至于鱼爹..等削弱吧 找不到蛋 他对队友的威胁是很大的 点鱼缸的话不虚 毕竟都是技能伤害 先把泡泡骗出来 就算空了Q 点混乱轮回 3秒后再来 选护盾天赋的鱼爹还真秒不了 要看队友慌不慌 慌了就完了 如果他点出了大鱼人 就变身肉近刺了 不过复活时间翻倍 要认真对待鱼爹先把他秒了

对线就是电电电 他敢不走就WQ 反正W不耗蓝 Q空又回蓝 当然W CD12秒 仔细看线上人少 少人别走出中线 阿拉纳克还是太好抓了

关于反隐 用Q反隐难度太大了 基本用W反隐 W的范围是很大的 能有效克制瓦莉拉这个近刺隐身 毕竟破隐她就没控了 总之 多看波纹

配合的话 鱼爹挺不错的 因为他经常死 13级的逼格天赋一会就叠满了 而且鱼爹的清线和打野能力不错 弥补了高建国的短板 对面看到鱼爹冲过来 注意力都会集中在气泡鱼和鱼爹身上 然后可以伺机wq

关于1级W天赋选择 只能说看个人习惯 如果没有左右拉的需求 还真没什么差别

感谢来自taskmgr007的补充 易伤w针对毛妹裂空蛋蛋