《僵尸世界大战》在什么地方刷经验好 怎么快速刷经验

2019-09-14 14:13:29 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在僵尸世界大战游戏剧情通关之后相信不少的玩家就开始不断的刷刷刷了，毕竟等级和小钱钱在游戏里也十分重要，但是很多新手并不知道什么地图效率最高呢？那么下面可这篇《僵尸世界大战》在什么地方刷经验好一定可以帮到你!

刷经验+刷钱地点分享

因为游戏通关章节所获得经验还有金币都是一样的，所以想要刷经验的朋友可以选择纽约的第三节，单人4星难度的话，大概十分钟左右一次，一次2400经验。不过这一关等待船只的时间比较久你们可能不太喜欢。

没关系我们还有更快的，莫斯科第一章五星难度，到第一波刷尸潮，就是输入密码错误的地方，自杀一局有1250经验和275金币。

而且在上一次的更新之后我们就不能直接解锁最高级的武器了，所以刷钱也就变的重要了起来。