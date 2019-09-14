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云顶之弈怎么玩羁绊流 羁绊流玩法详情一览

2019-09-14 14:04:08来源：91单机游戏编辑：沐兮

在云顶之弈中有着很多好玩的流派玩法， 羁绊流就是其中之一，那么在游戏中羁绊流该怎么玩呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

羁绊流玩法详情一览：

云顶之弈羁绊流是什么 云顶之弈羁绊流玩法介绍

云顶之弈羁绊流是什么？

云顶之弈羁绊流是什么 云顶之弈羁绊流玩法介绍

羁绊流阵容所需的英雄一共有8个：蜘蛛、豹女、狼人机器人、慎、德莱文乌鸦亚索，其中有3个1费卡和2个2费卡，所以前期非常容易拿到英雄，而在凑齐这8名英雄以后，一共就可以凑齐9种羁绊，伤害十分的夸张，后续用纳尔替换豹女，提升阵容质量!如果在对战中可以拿到两个冰锤的话，又可以凑出两个极地羁绊，8人口就能凑出10个羁绊，真正的用羁绊数量去碾压对方，真正的后期无敌。

具体玩法

由于阵容需要8人口才成型，并且阵容中有亚索和乌鸦两个高费卡，所以在前期的主要目标就是升级人口，打完石头人升6人口，打完狼升7人口，打完鸟就可以升8人口，升级8人口以后，手中所有的金币都拿来搜棋子，将德莱文和乌鸦都升到两星!如果德莱文和乌鸦都升到两星以后，那么相当于已经吃鸡，因为这套阵容的大哥就是德莱文和乌鸦。

在后期这套阵容的战斗力十分强悍，由于每个英雄都凑齐了双羁绊，所以单挑能力十分出色，尤其是乌鸦和德莱文两个主C，无论是谁享受到了帝国羁绊，都可以提供成吨的输出!并且这套阵容终结比赛的能力十分给力，由于有三换形的存在，所以在后期，一波就可以打掉对方30点血左右，轻轻松松就能赢得比赛。

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