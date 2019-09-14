魔兽世界怀旧服恐怖图腾的密信位置在哪找 恐怖图腾的密信位置坐标分享

2019-09-14 13:58:27 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

魔兽世界怀旧服已经开服一段时间了，相信不少小伙伴都不知道在游戏中恐怖图腾的密信在什么地方？怎么找？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

魔兽世界怀旧服恐怖图腾的密信在哪？

3个密信分别在：31.8，32.6，33.8，39.9，39.3，41.5，注意是在恐怖图腾的基地里面。注意每个互相连接的路都要走一下，多看看。

任务描述

(玩家)，你曾为我们做了不少事情，现在我要交给你一个重要的任务。恐怖图腾氏族正在策划一些神秘的行动。最近几个星期，有三个神秘的访客去过恐怖图腾氏族的营地中。我们发现他们在黑云峰放置了几只分散的箱子，里面就藏着他们的密信。

(玩家)，如果你成功地完成了这个危险的任务，我一定会好好奖励你的。

任务返回

你找到恐怖图腾族到底在做什麽了吗?

任务完成

伟大的灵魂图腾啊!这确实是个可怕的消息。我必须开始为可能发生的事情做好准备了。

(玩家)，如同我答应过的，这是给你英勇行为的回报。