魔兽世界怀旧服荆棘谷热疫任务怎么玩 荆棘谷热疫任务完成方法解析

2019-09-14 11:16:14 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在魔兽世界怀旧服中有着很多好玩的任务，荆棘谷热疫任务就是其中之一，那么在游戏中荆棘谷热疫任务该怎么做呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

荆棘谷热疫任务完成方法解析：

荆棘谷热疫是魔兽世界怀旧服等级达到了45级后才能够接取的任务，任务需要玩家找到巫医安巴格瓦NPC，并且让他召唤出野人莫克，杀死野人莫克获得他的心脏，制作出解药就可以完成任务。

一个人是基本上搞不定的，如果有10个星星牙齿，交给巫师，过2-3秒会出一波一波的出星星。

任务需求找到巫医安巴格瓦并要求他召唤出野人莫克，然后将野人莫克的心脏交给芬?菲兹拉克。任务描述我病了…病得……非常厉害……

我…染上了…荆棘谷热疫…致死的疾…疾病……

……只…只有吃下…野人莫…莫…莫克…的心脏…才…才有救…那…是…一只残忍而…狡猾的…野兽。

……巫医安巴格瓦巫师…是…唯一会…召唤…它…的人……

找到…住在南边…海岬…洞穴…里的安巴格瓦……

……快点…我就要死了…就要死了……任务返回……妈妈?

好冷……

……像是要掉进扭曲虚空了…抱…抱紧我，妈妈……任务完成……感觉好点了……

这是哪里?藏宝海湾?啊，天啊!我做了个奇怪的梦……

……我现在还是很虚弱……