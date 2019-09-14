无主之地3奖杯有哪些？最全奖杯获得方法介绍

2019-09-14 10:38:35 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

无主之地3是最近比较受玩家关注的一款游戏，游戏中有许许多多的奖杯，很多玩家都想获得游戏中所有的奖杯，那么各位小伙伴们知道无主之地3奖杯有哪些吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下最全奖杯获得方法介绍，希望能帮助到大家。

全奖杯成就获取方法介绍

无主之地3中共有45个奖杯成就，其中白金1个，金牌3个，银牌6个，铜牌35个。

技术超群 - 角色等级到达2级(铜)

群星边境 - 角色等级到达10级(铜)

寻宝之巅 - 角色等级到达25级(银)

无主之地超级霸王 - 角色等级到达50级(金)

整容假体 - 解锁10项人物头型或者人物皮肤(铜)

改装达人 - 通过劫车解锁十项载具配件(铜)

多谢小费 - 给予莫茜小费(铜)

别玩吊茶包 - 在决斗中取胜(铜)

起死回生 - 复活一名联机队友(铜)

以枪会友 - 给朋友寄送一件武器或者装备(铜)

爆炸惊喜 - 在老虎机内获得一颗拔掉插销的手雷(铜)

对付死物易如反掌 - 在任意难度的靶场取得完美分数(铜)

愚人厄尔 - 在厄尔处购买20件装饰物品(铜)

伊瑞德石板传说 - 破译所有的伊瑞德石板(银)

屠杀场3 - 完成所有的屠杀竞技场(铜)

沙漠的一百个别名 - 探索潘多拉星球上的所有地点(铜)

沼泽怪谈 - 探索伊甸六号上的所有地点(铜)

城里人 - 探索普罗米西亚上的所有地点(铜)

异星考古略知一二 - 探索墓园之星的所有地点(铜)

冒险大师 - 探索游戏中的所有地点(银)

臻选佳肴 - 完成任意20项支线任务(铜)

兼职达人 - 完成游戏中的所有支线任务(金)

百炼成钢 - 完成所有的伊瑞德试炼场(银)

狩猎大赛 - 帮助铁臂爵士狩猎所有传说怪物(铜)

生命凋零 - 完成所有Zer0派遣的暗杀任务(铜)

明桶高悬 - 利用炸药桶击杀一名敌人(铜)

有点疼 - 使用武器上的刺刀击杀一名敌人(铜)

老子跟你卯上了 - 使用一枚黏性手雷击杀多个敌人(铜)

一身神装 - 所有栏位均装备紫色或更高稀有度的装备(银)

感谢卡 - 从每位武器制造商处获得的忠诚度礼包(铜)

欢迎加入猩红突袭者 - 完成任务''秘藏之子''(铜)

别了，潘多拉! - 完成任务''登机准备''(铜)

马里旺，出局! - 完成任务''恶意收购''(铜)

我''须''要问你一个问题 - 完成任务''阿特拉斯，终局''(铜)

从我的世界消失 - 完成任务''秘镒城之下''(铜)

冷血动物 - 完成任务''鹰身女妖之巢''(铜)

空城后嗣 - 完成任务''极度深寒''(铜)

性感主播在线飙车 - 完成任务''血路狂飙''(铜)

天启来到! - 完成任务''秘藏之子''(铜)

金甲女战神 - 完成任务''星辰之影''(铜)

永别了，疯女人! - 完成任务''神惩''(金)

迷惑行为大赏 - 利用手雷或爆炸干掉自己(铜)

金光闪闪 - 使用金钥匙(铜)

你也太牛了吧? - 获得所有秘藏奖励(银)

终极秘藏猎人 - 《无主之地3》所有成就解除锁定(白金)

以上就是无主之地3全奖杯成就获取方法介绍的内容了，相信大家看过之后应该都会朝着白金开始努力吧