噬神者3手柄怎么操作游戏？手柄操作方法分享

2019-09-14 10:36:09 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

很多玩家在玩游戏的时候，比起键盘更喜欢使用手柄操控游戏，噬神者3很多玩家也不例外，那么各位小伙伴们知道噬神者3手柄怎么操作吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下手柄键位图介绍，希望能帮助到大家。

北通手柄按键对应图示分享

游戏世界观介绍

近未来，谜之生命体“荒神”将一切事物捕食殆尽，世界面临崩坏边缘。由生化企业“芬里尔”开发，可作为活体兵器“神机”的特殊部队“噬神者”，是对抗生存威胁的唯一希望…

“灰域”为成因不明的灾难，漂浮于空气中的“灰域”发生后会逐渐扩散，吞噬所有接触到的物品并将一切化为灰烬，使人类陷入空前的危机。而“芬里尔”无法抵抗“灰域”的侵袭，稳固的统治体制也逐渐崩坏…

奋力求生的人类于各地设立了地下据点“港湾”，并打造出专门对抗“灰域”的新型士兵“对抗适应型噬神者”(又称AGE)，与席卷大地的威胁搏斗!

《噬神者》系列游戏是由豪快的高速打击、射击动作、架构完整的世界观及充满魅力的角色们构筑而成的人气动作游戏作品，并创下全球累计销售量突破390万套的佳绩。而新作《噬神者3》将带给玩家更加高速流畅的动作及丰富的故事剧情，进化登场。

键位操作图示

LT+RT键：缔约解放

LB键：锁定敌人

RB键：变形，切换武器形态

左摇杆：移动/攀登

右摇杆：转动镜头

Y键：重攻击/蓄力捕食

B键：回避

A键：跳跃

X键：攻击/使用道具

back键：道具菜单

start键：菜单

十字键：视角

以上就是关于噬神者3手柄键位操作的相关分享，希望对大家使用手柄有帮助。