Project Resistance幸存者胜利条件是什么?幸存者胜利条件一览

朔极之矛是云顶之弈中非常好用的一件装备，相信很多小伙伴都不知道在游戏中朔极之矛怎么合成吧？下面就跟着91手游网小编来看看吧！合成朔极之矛技巧分享：朔极之矛怎么合成？英雄联盟云顶之弈中，朔极之矛的合成方法是女神之泪加上暴风大剑。效果是携带者在使用技能后，携带者的每次攻击回复15%最大法力值。英雄联盟召

2019-09-14 | 0